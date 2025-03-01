Отца выброшенного в мусорку в Орехово-Зуеве ребенка задержали. Им оказался подросток

В Орехово-Зуеве задержали 15-летнего отца младенца, которого бросили в мусорке

В Орехово-Зуеве задержали 15-летнего юношу, которого подозревают в покушении на убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, несовершеннолетняя девушка родила в квартире здорового ребенка, а затем вместе с отцом младенца положила его в пакет и бросила в мусор.

«Однако благодаря бдительности проходящих мимо жителей, которые услышали крики ребенка, его удалось спасти», — отметили в пресс-службе.

Роженицу поставили на профилактический учет, так как она не достигла возраста наступления уголовной ответственности. Отцу ребенка предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Подмосковная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела.

Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает — соседи нашли его в мусорном контейнере, когда ему было от роду всего около часа. Грудничка отвезли в роддом.