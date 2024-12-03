Отца погибших от отравления детей в Красноярском крае могут посадить на 4 года

Отец детей, погибших от отравления дихлофосом в Красноярском крае, признал вину по делу о причинении смерти по неосторожности. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, уточнило РИА «Новости» .

В настоящее время мужчина не задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Смертельное отравление произошло в конце сентября. Следствие установило, что глава семьи обработал дом от насекомых, но нарушил правила безопасности. Окончив работы, он пустил внутрь дочерей и сына.

Все сели ужинать, а уже на следующий день почувствовали симптомы острого отравления. Жертвами в итоге стали дети шести, 11, 12 и 13 лет. Их похоронили после выписки матери и отца из больницы.

В момент трагедии женщина была на девятом месяце беременности, в начале ноября у пары родился сын.