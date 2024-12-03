Главе отравившейся семьи в Красноярском крае предъявили обвинение

Главе отравившейся дихлофосом многодетной семьи в Красноярском крае предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по региону.

По данным следствия, вечером 20 сентября 2024 года мужчина обработал жилые помещения в доме инсектицидным средством против насекомых, но не выполнил рекомендации производителя по защитным мерам — длительном проветривании и влажной уборке после обработки. Он допустил несовершеннолетних детей к приему пищи в помещении.

На следующее утро, 21 сентября, всех членов семьи доставили в больницу с признаками кишечного расстройства. В результате отравления скончались 12-летняя девочка, 11-летняя девочка, 13-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть детей наступила после острого отравления деструктивным ядом. На допросе мужчина признал вину в преступлении, расследование продолжается.