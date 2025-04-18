Инспектора по делам несовершеннолетних задержали после убийства детей в Канске

Инспектора по делам несовершеннолетних задержали в рамках уголовного дела о халатности, из-за которой погибло трое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следователей, в октябре прошлого года школьный учитель заметил у семилетнего мальчика следы побоев на теле. В итоге семью, в которой воспитывали школьника, поставили на учет.

«Профилактический учет в отношении отца ребенка был возложен на старшего инспектора отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России „Канский“», — заявили в ведомстве.

Подозреваемая пренебрегла своими обязанностями, не собрала характеризующие материалы, не поговорила с врачами и учителями, не проверила, есть ли у матери детей психические заболевания. Зная, что глава семейства неоднократно избивал ребенка — не сказала об этом сотрудникам уполномоченных органов. Ограничилась одним разговором с отцом и посетила дом семьи.

«В результате бездействия подозреваемой стало возможным совершение убийства матерью троих детей, воспитывающихся в семье», — отметили в Следкоме.

Ранее суд арестовал на два месяца мать из Канска, которая зарубила топором троих детей. Женщина полностью признала свою вину.