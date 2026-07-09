Отца подозреваемого в тройном убийстве в Таганроге нашли мертвым

Отца подозреваемого в убийстве трех человек в Таганроге нашли мертвым в Ростовской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России .

По данным следствия, 69-летнего мужчину обнаружили в лесополосе Неклиновского района с признаками суицида. Следователи считают, что именно он причастен к убийству двух женщин 60 и 86 лет и 64-летнего мужчины, тела которых утром 9 июля нашли в частном доме в Таганроге.

Следователи задержали 44-летнего сына погибшего. Его причастность к совершенным преступлениям сейчас устанавливается.

Как сообщили в СК, во время нападения в доме также находились женщина с малолетним ребенком и родственники погибших. По версии следствия, подозреваемый не смог их обнаружить, после чего поджег дом, однако возгорание оперативно ликвидировали.

Расследование продолжается.