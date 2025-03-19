Отца брянской школьницы-стрелка признали виновным в небрежном хранении оружия

Суд огласил приговор в отношении жителя Брянска, дочь которого в 2023 году устроила стрельбу в школе и свела счеты с жизнью. Мужчину приговорили к исправительным работам на срок год и восемь месяцев с удержанием из зарплаты в доход государства 15%. Об этом сообщила пресс-служба СК по Брянской области.

Следствие установило, что подсудимый небрежно относился к хранению ружья «Бекас-3» и патронов к нему.

«Вместе с боеприпасами [оно] стало доступно его дочери, которая утром 7 декабря 2023 года принесла оружие в учебный класс гимназии № 5 города Брянска, где произвела пять выстрелов в сторону своих одноклассников, а после этого свела счеты с жизнью», — отметили в пресс-службе.

В результате стрельбы погибла одноклассница девочки-стрелка, ранения получили четверо школьников.

Обвинение поддержал старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Брянской области.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что расстрелявшую учащихся восьмиклассницу могли завербовать украинские националисты. По его данным, подросток общалась с ними в чатах. Следователи не исключают, что она связалась с украинскими кураторами или попала в секту.