Стрелявшую в брянской гимназии девочку могли завербовать украинские националисты

Устроившую стрельбу в 2023 году брянскую школьницу могли несколько месяцев психологически обрабатывать украинские националисты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, восьмиклассница общалась с ними в тематических чатах. Правоохранители смогли восстановить некоторые переписки через сим-карту девочки.

Сначала следователи решили, что школьницу травили одноклассники и она попыталась им отомстить. Второй версией случившегося стали проблемы в семье. Теперь появились новые данные — вербовка украинскими кураторами движения «Маньяки: культ убийств» или попадание в секту.

Как рассказали близкие стрелявшей, незадолго до трагедии она стала вести себя агрессивно, а потом впала в депрессивное состояние.

Речь идет о ЧП, случившемся 7 декабря 2023 года. Ученица восьмого класса гимназии № 5 пришла в учреждение с охотничьим ружьем своего отца. Она зашла в класс и выстрелила пять раз. От полученных ран одна девочка скончалась, еще четверо учеников пострадали. Сама нападавшая свела счеты с жизнью после этого.