Отец и сын погибли из-за отравления угарным газом в Волгограде

Следственный комитет Волгоградской области инициировал расследование уголовного дела после трагической смерти взрослого мужчины и его сына-подростка, произошедшей в квартире, расположенной на улице 7-я Гвардейская в Волгограде. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.
Первоначально специалисты установили, что смерть произошла вследствие интоксикации угарным газом. Одна из версий следствия предполагает нарушение правил эксплуатации газоиспользующего устройства — водонагревательной колонки. Во время осмотра помещения следователями была замечена неисправность гофрированного соединительного шланга, вероятно ставшая источником выброса газа.
Жертвами инцидента стали отец и его 14-летний ребенок, проживавшие вместе в пострадавшем жилище. Одной из возможных причин трагедии названа халатность владельцев жилища.
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