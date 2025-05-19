Отец и сын погибли из-за отравления угарным газом в Волгограде

Следственный комитет Волгоградской области инициировал расследование уголовного дела после трагической смерти взрослого мужчины и его сына-подростка, произошедшей в квартире, расположенной на улице 7-я Гвардейская в Волгограде. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru .

Первоначально специалисты установили, что смерть произошла вследствие интоксикации угарным газом. Одна из версий следствия предполагает нарушение правил эксплуатации газоиспользующего устройства — водонагревательной колонки. Во время осмотра помещения следователями была замечена неисправность гофрированного соединительного шланга, вероятно ставшая источником выброса газа.

Жертвами инцидента стали отец и его 14-летний ребенок, проживавшие вместе в пострадавшем жилище. Одной из возможных причин трагедии названа халатность владельцев жилища.