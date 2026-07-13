Откусившая часть губы соседке россиянка предстанет перед судом

Суд Великого Новгорода рассмотрит уголовное дело местной жительницы, напавшей на соседку и откусившей ей часть нижней губы. Материалы с обвинительным заключением для рассмотрения по существу подготовила региональная прокуратура.

В пресс-службе ведомства уточнили, что обвиняемая вступила в конфликт с соседкой в ноябре 2025 года. Женщины повздорили в кабине лифта и в ходе скандала одна откусила другой часть нижней губы.

Следователи завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившемся в неизгладимом обезображивании лица. После задержания напавшая признала свою вину в полном объеме.

Материалы дела с обвинительным заключением прокурора рассмотрит Новгородский районный суд.

В сентября 2024 года полицейские Челябинска задержали местного жителя, откусившего часть уха студента во время драки. Конфликт возник из-за непонравившейся мужчине татуировки на лице молодого человека.