Откусил палец и скрылся. В США грабитель напал на пенсионерку

В США грабитель напал на пенсионерку, откусил ей палец и скрылся с украшениями

В США грабитель напал на 88-летнюю женщину, а когда она начала сопротивляться – жестоко избил ее и откусил палец. Злоумышленника уже ищет полиция, сообщила радиостанция MyNorthwest .

По данным полиции, грабитель напал на пожилую женщину в Сиэтле 13 октября. Когда она убиралась на заднем крыльце своего дома, к ней подошел неизвестный мужчина, потребовавший отдать ему ценные вещи. Она отказалась. Тогда он несколько раз ее ударил, а потом затащил в гараж. Во время нападения подозреваемый якобы откусил женщине палец, а потом сбежал с ее украшениями.

«Нападение было довольно жестоким. Мужчина серьезно повредил руку пожилой женщины», – сказал детектив Брайан Притчард из полицейского управления Сиэтла.

По его словам, женщина была уверена, что преступник попытается ее убить. Сейчас полиция ведет поиски нападавшего.

