Откуда деньги? Ректора «Запесочницы» заподозрили в огромных тратах на отдых в Европе

Отстраненный от должности ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий мог потратить за минувшие два года почти 94 миллиона рублей из бюджета вуза на поездки за рубеж, рестораны и личную охрану. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По данным прокуратуры, о которых стало известно изданию, Запесоцкий вместе с семьей уже после начала специальной военной операции за университетский счет летал во Францию, Монако и Италию, где активно тратился на рестораны и алкоголь.

Также на эти деньги. как считает надзорное ведомство, он арендовал элитный коттедж в поселке Лисий Нос и давал займы на развитие бизнеса своему сыну Юрию.

Сам бывший ректор назвал информацию об этом ложью и утверждает, что университету пришлось брать кредит на 250 миллионов рублей под залог его личной собственности. Среди тех, кто давал вузу деньги в долг, по словам Запесоцкого, был и его сын.

Решение Арбитражного суда об отстранении бессменного ректора «Запесочницы», как называли СПбГУП в народе, появилось в Сети 25 сентября. В должности Запесоцкий не раз подвергался критике за отношение к студентам, в том числе судебные тяжбы с ними, и показательную любовь к роскоши.