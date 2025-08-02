Наркоманка избила ремнем дочь подруги и заставила есть с пола гречку

В Тюмени женщина избивала девочку и заставляла есть гречку с пола

В Тюмени женщина избила маленькую дочь своей подруги и заставляла ее есть с пола. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Правоохранители выявили факты преступления в отношении ребенка в результате мониторинга СМИ. Тюменка стала фигурантом дела по статье «Истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в иной зависимости от виновного».

Кадры истязания разошлись по Telegram-каналам. На них женщина в нижнем белье бьет маленькую девочку по лицу и голове руками, наносит ей несколько ударов ремнем. Также она заставляет ребенка есть просыпанную на полу гречку.

По данным Readovka, матери девочки нужно было уехать и она решила оставить ребенка с подругой, которая употребляла наркотические вещества. О произошедшем стало известно благодаря видео, которое снял сожитель подозреваемой. У пары есть общий ребенок, который живет с бабушкой и дедушкой.

Ранее житель Москвы до смерти избил двухлетнего внука. Он ударял мальчика кулаками по голове и швырял его о стену и пол. Ребенок умер.