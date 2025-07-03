Сегодня 23:31 Отец утопил трехмесячного сына в ведре, чтобы отомстить жене Фото: Mark Schiefelbein — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
В США отец утопил трехмесячного сына в ведре со стиральным порошком. Таким зверским образом он решил преподнести некий «урок» жене, сообщила газета
Mirror.
По данным издания, 29-летний Элиасард Монеус положил своего сына в чан со стиральным порошком. После этого он запечатал крышку и оставил мальчика умирать.
Прокурор округа Типпекано Элис Мэдиган заявил, что после преступления мужчина пошел в соседнюю комнату и напал на мать ребенка. Монеус получил 62 года за убийство сына и 30 лет за покушение на убийство супруги.
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мать задушила собственную пятилетнюю дочь поясом от халата и утопила в ванне. Потом женщина позвонила в полицию и сообщила о содеянном. Отец семейства в это время был на работе.
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