Отец убитой в Коми девочки рассказал об угрозах со стороны соседа

Отец убитой в Республике Коми 14-летней девочки рассказал 360.ru, что подозреваемый в преступлении сосед на протяжении нескольких лет конфликтовал с их семьей. По его словам, мужчина регулярно устраивал бытовые ссоры.

Собеседник отметил, что в 2024 году сосед, которому сейчас 37 лет, якобы предлагал другому жильцу деньги и оружие, чтобы «разобраться» с семьей. Тогда правоохранительные органы, по словам отца, не усмотрели состава преступления. При этом мужчину привлекали к административной ответственности за громкую музыку и шумное поведение.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу. Рассмотрение вопроса о мере пресечения запланировано на 22 января.

Как сообщали в пресс-службе МВД по региону, 19 января родители обратились в полицию после того, как их дочь ушла в школу и не вернулась. Сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию района, проверили подъезды, чердаки и записи камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и одноклассников школьницы. В результате задержали соседа семьи. Тело девочки обнаружили в квартире того же подъезда.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщил официальный телеграм-канал Следственного комитета, расследование находится на особом контроле. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления представить доклад о ходе расследования и его промежуточных результатах.