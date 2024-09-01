Отец фигуранта дела о теракте в «Крокусе» приехал в Москву из Екатеринбурга

РИА «Новости»: отец Хамидова переехал в Москву за год до теракта в «Крокусе»

Отец одного из фигурантов дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Хусейна Хамидова Расул переехал из Екатеринбурга в Москву за год до ЧП. Об этом РИА «Новости» сообщила хозяйка однокомнатной квартиры, которую снимал мужчина.

«Они сдали квартиру в хорошем состоянии, вовремя платили, не было ничего плохо», — сказала она.

Семья платила 12 тысяч рублей в месяц за жилье. Мужчина освободил жилплощадь весной 2023 года, заявив о желании переехать в Москву.

Ранее появилась информация, что сестра Хамидова Манижа живет и работает в России уже на протяжении трех лет. При этом официальная прописка у женщины в Душабне, в доме у мужа.

Террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске перед началом концерта группы «Пикник» 22 марта. Они устроили пожар и открыли массовую стрельбу, в результате теракта погибли 145 человек.