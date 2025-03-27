Отец до смерти затряс маленькую дочь в Китае

Преступление произошло в июле 2020 года. Лау Кай-пина схватил маленькую дочь за плечо и несколько раз сильно встряхнул ее. За жизнь девочки врачи боролись почти две недели, но она умерла.

Пять лет назад мужчина облил супругу опасной жидкостью. За это его посадили в тюрьму, на свободу он вышел в апреле 2020 года.

Судья Анна Лай Юэнь-ки вынесла решение о пожизненном заключении, после того как присяжные Высокого суда подтвердили вину Лау. Они подчеркнули, что мужчина совершил преступление против беззащитного ребенка.

На Кубани ранее мать несколько раз ударила ножом своего двухмесячного сына. Врачи спасли жизнь мальчика. Женщину направили на психолого-психиатрическую экспертизу.