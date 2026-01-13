Отбывающий пожизненный срок Арашуков получил еще 10 лет за попытку подкупа

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок за убийства, получил дополнительно 10 лет лишения свободы по обвинению в даче взятки сотруднику колонии. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Арашукова признали виновным в передаче через посредника взятки в размере шести миллионов рублей должностному лицу за получение привилегированных условий. Речь шла о частых свиданиях с близкими, неограниченном количестве посылок и других условиях.

В августе 2024 года адвокат экс-сенатора оставил в тайниках три миллиона рублей, предназначавшихся для подкупа. Однако сотрудник ФСИН доложил о попытке взятки. Деньги нашли и конфисковали. Остальные три миллиона заключенный уже не смог передать, потому что его незаконную деятельность пресекли.

«Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей. В доход государства конфисковано шесть миллионов рублей, предназначавшихся для передачи в качестве взятки», — заявили в ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что материалы против адвоката Арашукова выделили в отдельное производство, расследование продолжается.

В сентябре 2025 года стало известно, что Арашуков несколько раз обращался в Минобороны России. Он просил отправить его в зону специальной военной операции.