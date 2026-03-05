Отбивались и ранили полицейского. Стали известны подробности «похищения» девушки из Домодедова
Пропавшая девушка из Домодедова вместе с парнем отбивалась от полиции
Похищение, требование выкупа и поимка якобы похищенных: подростки из Домодедова устроили настоящее представление. Несовершеннолетних обнаружили в Туле, они отбивались и ранили полицейского. Подробности рассказал источник 360.ru.
История началась 17 февраля, когда мать несовершеннолетней Алины (имя изменено) сообщила, что ее 17-летняя дочь перестала выходить на связь. Женщина подала в розыск.
Около полуночи мать пропавшей Алины получила сообщение в мессенджере Telegram со ссылкой на другую платформу, где было размещено видео, длительностью около пяти секунд.
На видео Алина со связанными за спиной руками и потеками туши на лице. Неизвестный голос потребовал от матери пять миллионов рублей, в противном случае грозил продать девушку на органы или в рабство. Голос пояснил, что он не местный и его не найдут, поэтому «ему все равно».
Правоохранители установили, что уже после того, как девушка «пропала с радаров» матери, она отметилась в системе видеонаблюдения на станции метро «Академика Янгеля», а позже — в МЦД 2 по ходу движения в Подольск. В Подольске Алина с неизвестным молодым человеком вечером 17 февраля купила билеты на электричку до Тулы.
Попутчика Алины оперативно установили, им оказался ее ровесник Алексей (имя изменено). Камеры видеонаблюдения в Туле показали, что подростки сели в такси на железнодорожной станции и направились по конкретному адресу. Оперативники установили квартиру, в которой находились Алина и Алексей.
Дверь «жертвы» не открывали, ее пришлось вскрывать. Как сообщил источник, Алина и Алексей закрылись в туалетной комнате, у юноши в руках был нож. При попытке открыть дверь, Алексей ранил им одного из сотрудников полиции.