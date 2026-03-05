Отбивались и ранили полицейского. Стали известны подробности «похищения» девушки из Домодедова

Похищение, требование выкупа и поимка якобы похищенных: подростки из Домодедова устроили настоящее представление. Несовершеннолетних обнаружили в Туле, они отбивались и ранили полицейского. Подробности рассказал источник 360.ru.

История началась 17 февраля, когда мать несовершеннолетней Алины (имя изменено) сообщила, что ее 17-летняя дочь перестала выходить на связь. Женщина подала в розыск.

Около полуночи мать пропавшей Алины получила сообщение в мессенджере Telegram со ссылкой на другую платформу, где было размещено видео, длительностью около пяти секунд.

На видео Алина со связанными за спиной руками и потеками туши на лице. Неизвестный голос потребовал от матери пять миллионов рублей, в противном случае грозил продать девушку на органы или в рабство. Голос пояснил, что он не местный и его не найдут, поэтому «ему все равно».