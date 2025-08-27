От алкоголя до огня. В Сибири россиянин заживо сжег возлюбленную
В Омске во время ссоры мужчина облил сожительницу растворителем и поджег
В Омске мужчина поссорился с сожительницей во время распития спиртных напитков, облил ее растворителем и поджег. Нападавшего уже задержали, сообщила пресс-служба СУ СК России по Омской области.
По данным следствия, вечером 22 августа 34-летний мужчина выпивал со своей 43-летней возлюбленной в комнате общежития. В какой-то момент они поссорились. Мужчина облил подругу химическим растворителем, а затем поджег.
«Тело потерпевшей с признаками термического ожога было обнаружено 23 августа», — уточнили в ведомстве.
Поджигателя уже задержали. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.
Ранее в Курганской области мужчина облил собутыльника бензином и поджег. Потерпевший заживо сгорел.