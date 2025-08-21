СКР: мужчина заживо сжег собутыльника в Курганской области

Жителю Тюмени предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью, совершенном на территории Курганской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, вечером 16 августа фигурант распивал спиртное в доме знакомого. Разгорелся конфликт, мужчина взял пластиковую бутылку с бензином и облил хозяина горючей жидкостью, после чего поднес зажигалку.

Тело потерпевшего обнаружили спасатели при тушении пожара. Было возбуждено уголовное дело. Предполагаемому злоумышленнику грозит до 20 лет колонии.