Стало известно, когда выйдет из колонии Никита Белых

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет за коррупцию, выйдет на свободу уже в эту пятницу. Об этом его адвокат Андрей Грохотов рассказал РИА «Новости» .

По словам правозащитника, последний день наказания экс-губернатора истекает 23 июня. Так как это выходной день, выпустить заключенного могли как в пятницу, 21 июня, так и в понедельник, 24 июня.

«В первой половине дня 21 числа <…> выйдет из СИЗО-1 в Кирове», — уточнил юрист.

Уже на следующей неделе, 28 июня, Никита Белых примет участие в заседании Кировского областного суда по другому своему делу. В этот день рассмотрят апелляцию на приговор бывшему губернатору по обвинению в злоупотреблением полномочиями.

В декабре прошлого года Октябрьский районный суд признал Белых виновным в злоупотреблении полномочиями, приговорил к двум с половиной годам лишения свободы и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Решение обжаловали как сторона защиты, так и обвинение.