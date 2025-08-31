Экс-глава Сахалина Хорошавин признал вину, раскаялся и выплатил часть штрафа

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный по двум делам на 15 лет, признал вину, раскаялся и выплатил часть штрафа, назначенного судом как дополнительное наказание. Об этом написал ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах указано, что Хорошавин выплатил 12 миллионов рублей из 500, назначенных судом. Также он ежемесячно выплачивает в счет погашения штрафа 10 тысяч рублей. Осужденный поручил супруге переводить еще пять тысяч рублей в счет выплаты штрафа.

Согласно документу, экс-глава Сахалина раскаялся в содеянном, и всем своим поведением это демонстрирует: добросовестно работает, активно участвует в общественной деятельности, проявляет инициативу. Однако в материалах дела указано, что Хорошавин в период отбывания наказания числился злостным нарушителем. На его счету выговоры, штрафной изолятор и строгие условия на год колонии.

«Исполнительные листы в бухгалтерию не поступали, осужденный мер к розыску исполнительных листов не предпринимал, доказательств погашения штрафа в добровольном порядке в судебное заседание не предоставил.- Положительная динамика в поведении осужденного отсутствует», — отметили в материалах дела.