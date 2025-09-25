Есть другие механизмы. В ГД раскритиковали идею УДО тяжелобольных до приговора

Болезнь — это не повод для полной отмены содержания под стражей до оглашения приговора суда. Об этом 360.ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она прокомментировала предложение парламентария Ярослава Нилова о том, что судам нужно предоставить возможность освобождать тяжелобольных от отбывания наказания в момент вынесения итогового решения. Сейчас такой механизм доступен лишь подсудимым с психическими расстройствами.

«Мне кажется, все нужно оставить в той же процедуре, которая сегодня имеется. Можно условно-досрочное освобождение применить в отношении лица, которое страдает каким-то неизлечимым заболеванием, что препятствует отбыванию наказания», — отметила депутат.

Она призвала по-прежнему соблюдать ранее установленную процедуру.

«Можно, к примеру, временно поместить под стражу в лечебное учреждение, а потом вернуть в места лишения свободы. Далеко не все могут рассчитывать на УДО», —подчеркнула она.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал наказывать пациентов, которые злоупотребляют медпомощью и препятствуют работе медперсонала. Он напомнил, что подобные случаи происходят и в стационарах, и в поликлиниках.