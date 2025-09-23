Осужденный за поножовщину Бурдин заявил, что потерпевший сам наткнулся на нож

Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, осужденный за нападение на человека, отрицает свою вину. Он заявил, что пострадавший сам мог наткнуться на нож. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В декабре прошлого года Бурдин распивал алкоголь вместе с компанией людей в Екатеринбурге. Как выяснили следователи, один из присутствующих оскорбил товарища. В итоге началась драка. Бурдин взял кухонный нож и ударил обидчика. Сначала сооснователь признал вину, а потом отказался от своих слов. Отметил, что взял чужую вину на себя «из чувства товарищества».

«Осужденный вину не признал и показал, что в ходе распития спиртного сделал замечание за громкие разговоры, в связи с чем потерпевший и <…> стали его избивать, нанесли много ударов в голову», — написали в материалах.

Бурдин объяснил следователям, что взял «какой-то предмет» и не подпускал обидчиков к себе. Сам никого не бил, поэтому потерпевший мог наткнуться на нож.

Суд приговорил Бурдина к трем годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью. Апелляционный суд не изменил приговор.