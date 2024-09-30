Фигурант дела о покушении на Прилепина получил пожизненный срок

Суд признал украинца Александра Пермякова виновным в совершении теракта против писателя Захара Прилепина и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно приговору, первые пять лет Пермяков проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима. Кроме того, с него взыщут штраф в 700 тысяч рублей.

Кроме статьи о теракте, осужденного признали виновным в прохождении обучения для теракта, незаконном изготовлении взрывчатки и использовании поддельных документов.

Теракт произошел 6 мая прошлого года в Нижегородской области. Перед автомобилем, в котором ехал писатель, взорвалась бомба. Прилепин получил тяжелые ранения, а его охранник Александр Шубин погиб на месте.

Согласно материалам дела, изначально Пермяков планировал убить Прилепина выстрелом в затылок. Для этого он даже изучал графики выступлений писателя в Москве. Однако этот план провалился, поскольку Прилепин везде ходил с охраной. Тогда организаторы теракта и решили устроить взрыв.