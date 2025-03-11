Осужденный за подготовку убийства Олега Царева житель Ялты получал деньги от СБУ

Приговоренный к 24 годам лишения свободы по делу о государственной измене и подготовке убийства общественного деятеля Олега Царева житель Ялты Петр Жицкий получал деньги от украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры .

Там уточнили, что в ходе рассмотрения дела Южный окружной военный суд установил, что в 2022 году Жицкий сам вышел на контакт с представителями СБУ, желая нанести вред России. Он прошел курс обучения по изготовлению бомб.

Украинские силовики обеспечили своего ученика пистолетом, прибором бесшумной беспламенной стрельбы, патронами и составными частями для изготовления бомбы.

На протяжении нескольких месяцев Жицкий следил за Царевым, передавая кураторам данные о его передвижениях. За это на протяжении года он получал от своих кураторов ежемесячные выплаты в размере до 15 тысяч рублей.

Петр Жицкий напал и выстрелил несколько раз в Олега Царева в октябре 2023 года. Общественный деятель оказал сопротивление киллеру и скрылся с места преступления.

Напавшего оперативно задержали.

Южный окружной военный суд приговорил Жицкого к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев со штрафом в размере 800 тысяч рублей.