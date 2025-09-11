Обвиняемому в хищении банковских векселей бизнесмену Пономареву вынесли приговор

Бизнесмен Пономарев получил 14 лет и штраф в 1,7 млрд за хищение векселей банков

Срок в 14 лет лишения свободы и конфискацию имущества на 1,7 миллиарда рублей получил бизнесмен Константин Пономарев, обвиняемый в хищении банковских векселей у потерявшего лицензию «Лесбанка» в 2015 году. Об этом со ссылкой на корреспондента в Тверском суде Москвы сообщило РИА «Новости» .

Конфискованные у осужденного предпринимателя деньги суд обязал передать в доход государства, а также обязал осужденного к выплате дополнительного штрафа в 2,5 миллиона рублей.

Предприниматель Константин Пономарев известен как многолетний скандальный сутяжник с компанией IKEA, которой он предъявлял многомиллиардные иски.

По данным «Коммерсанта», бизнесмена обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенного. Речь идет о 38 векселях ведущих российских банков на сумму более миллиарда рублей, которые Пономарев получил из потерявшего лицензию «Лесбанка».

Пономарев своей вины не признал и заявил, что пострадал от недобросовестных сотрудников финансовой организации.

Вместе с ним по делу о мошенничестве проходили бывший генеральный директор «Лесбанка» Сергей Никитин и бухгалтер Ирина Скоробогатова. Следователи считают, что они похитили ценные бумаги, которые Пономарев продал одной из частных компаний, получившей 1,7 миллиарда рублей при погашении.

