Осужденный пожизненно маньяк-физик Лендьел попросил смягчить наказание

Пожизненно осужденный маньяк-физик Игорь Лендьел обратился в суд с ходатайством о смягчении его наказания и намерен выйти на свободу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, еще в прошлом году суд пересмотрел сроки по уголовным делам 66-летнего уроженца Украины и переквалифицировал только одно из трех дел — по статье о краже.

Лендьелу за примерное поведение в колонии списали семь месяцев, но приговор о пожизненном заключении оставили без изменения.

Срок Игорь Лендьел отбывает в ИК-1 «Мордовская зона» уже 31 год. Сначала, в 1994-м году, его приговорили к смертной казни через расстрел, но спустя пять лет приговор заменили на пожизненное заключение. Следователи установили, что вместе с подельниками он убил троих людей — в 1991 году супружескую пару, в квартире которых делал ремонт, и в 1993 году человека, которого хотел ограбить.

Ранее осужденный на пожизненный срок за убийство семьи с двухлетним ребенком житель Пермского края Сергей Галанов, который провел в колонии 18 лет, попросил заменить неотбытую им часть срока на более мягкий вид наказания. Суд отказался рассматривать ходатайство.