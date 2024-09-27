Осужденный на два года основатель Рунета попал в больницу «Матросской тишины»

Основатель Рунета Солдатов потерял сознание на свидании с женой в СИЗО

Состояние здоровья бывшего замминистра связи и массовых коммуникаций России, одного из основателей Рунета Алексея Солдатова резко ухудшилось. Его отправили в больницу изолятора, сообщила на сайте «Московского комсомольца» правозащитница Ева Меркачева.

Тревогу забила жена арестанта. По ее словам, на одном из свиданий Солдатов потерял сознание и ударился головой о решетку. Конвоиры вызвали врачей, которые уколом привели его в чувство.

«Сейчас он находится в больнице СИЗО „Матросская Тишина“. Врачи стараются оказать ему необходимую помощь, однако возможности у них весьма ограничены», — сообщила Меркачева.

Солдатов перенес операцию, связанную с онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали у него хроническую сердечную недостаточность и дегенеративный порок сердца, но выдали заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Савеловский районный суд Москвы в июле приговорил Солдатова к двум годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями. Следователи возбудили уголовное дело из-за передачи прав на IP-адреса, принадлежавших АНО «Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей», чешскому провайдеру Reliable Communications.