Осужденный на 23 года штатный киллер Ореховской и Медведковской ОПГ попал под госзащиту

Shot: один из самых известных киллеров 90-х Леша Солдат пытается выйти по УДО

Один из самых известных киллеров 90-х Леша Солдат (Алексей Шерстобитов), осужденный на 23 года, подал документы на условно-досрочное освобождение. Он попал под госзащиту, сообщил Telegram-канал Shot .

Сейчас Леша Солдат находится в липецкой ИК-2. Его полный срок заканчивается в 2029 году. Киллер попал под программу о защите свидетелей — зачастую такая опция достается за сотрудничество со следствием.

Благодаря госзащите Шерстобитов сразу после освобождения сможет официально сменить ФИО, чтобы скрываться от бывших подельников и врагов.

Леша Солдат в 90-е годы был штатным киллером Ореховской и Медведковской ОПГ. На счету мужчины 12 доказанных убийств. Его удалось поймать лишь в 2006 году по наводке других задержанных бандитов.

Ранее суд в Санкт-Петербурге заставил киллера Евгения Попова вернуть полученные за убийства гонорары. Осужденный выплатит 628 516 рублей.