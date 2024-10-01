Осужденный на 23 года штатный киллер Ореховской и Медведковской ОПГ попал под госзащиту

Один из самых известных киллеров 90-х Леша Солдат (Алексей Шерстобитов), осужденный на 23 года, подал документы на условно-досрочное освобождение. Он попал под госзащиту, сообщил Telegram-канал Shot.
Сейчас Леша Солдат находится в липецкой ИК-2. Его полный срок заканчивается в 2029 году. Киллер попал под программу о защите свидетелей — зачастую такая опция достается за сотрудничество со следствием.
Благодаря госзащите Шерстобитов сразу после освобождения сможет официально сменить ФИО, чтобы скрываться от бывших подельников и врагов.
Леша Солдат в 90-е годы был штатным киллером Ореховской и Медведковской ОПГ. На счету мужчины 12 доказанных убийств. Его удалось поймать лишь в 2006 году по наводке других задержанных бандитов.