Суд в Петербурге заставил киллера вернуть полученные за убийства гонорары

Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокурора к бывшему старшему оперуполномоченному угрозыска Евгению Попову. Об этом сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

«Сделки между [Александром] Кайдановым (третье лицо в уголовном деле — прим. ред.) и Поповым по избиению и убийству были заключены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, а, соответственно, они ничтожны», — заявили в пресс-службе и отметили, что деньги подлежат взысканию в доход государства.

Суд установил, что осужденный причастен к двум убийствам в 2010-х годах. Главарь банды Кайданов передал ему 30 тысяч рублей за избиение женщины, которая впоследствии умерла от побоев, и 15 тысяч долларов за убийство мужчины.

С Попова взыскали 628 516 рублей в доход России, применив последствия недействительности сделок, а также госпошлину в 9485 рублей.

Ранее полиция Петербурга изобличила киллера, находящегося под стражей по обвинению в убийстве, в аналогичном преступлении 19-летней давности. Мужчина признался в содеянном во время ожидания суда.