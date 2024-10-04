Осужденный на 12 лет экс-министр Абызов попросил суд оправдать его

Бывший министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов, осужденный на 12 лет за ряд преступлений, попросил апелляционный суд оправдать его. Об этом сообщил ТАСС .

«Прошу оправдать меня», — заявил экс-министр, обращаясь к суду.

Михаила Абызова признали виновным в конце декабря 2023 года по нескольким статьям: создание преступного сообщества, мошенничество, незаконное участие в предпринимательской деятельности и отмывание денежных средств, полученных преступным путем и коммерческий подкуп. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима и оплате штрафа в размере 80 миллионов рублей. Абызова лишили ордена Дружбы и запретили на три года после окончания срока заниматься определенной деятельностью. Свою вину экс-министр не признал.

Пятеро фигурантов дела Абызова вышли на свободу из-за того, что фактически уже отбыли наказание еще до вступления приговора в силу.