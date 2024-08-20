Пятеро фигурантов дела Абызова вышли на свободу

Пятеро фигурантов дела бывшего министра Михаила Абызова вышли на свободу из-за того, что фактически уже отбыли наказание еще до вступления приговора в силу. Об этом сообщил ТАСС адвокат Александр Аснис.

Он уточнил, что речь идет о Яне Балан, Оксане Роженковой, Галине Фрайденберг, Екатерине Заяц и Олеге Серебренникове. Дополнительные взыскания на них не наложат.

В декабре прошлого года суд приговорил Абызова к 12 годам по обвинению в организации преступного сообщества и отмывании денег, а также оштрафовал его на 80 миллионов рублей. Согласно материалам дела, чиновник с сообщниками заключал фиктивные сделки, заработав на них четыре миллиарда рублей, которые позже перевел в доллары. Кроме того, в Генпрокуратуре подчеркнули, что бывший министр, пользуясь служебным положением, занимался и другими махинациями.