Осужденный главарь ульяновской банды через суд попросил мыльницы и губок

Отбывающий пожизненное заключение в Пермском крае глава ульяновской банды Григорий Акопян подал исковое требование в суд, попросив вернуть ему право пользоваться губками для посуды мыльницей, чистящими средствами и другими бытовыми предметами. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Осужденный подал административный иск, в котором заявил, что Усольская прокуратура ограничила его права, запретив часть губками для посуды. Акопян настаивает, что должен находиться в приемлемых бытовых условиях и иметь возможность пользоваться личными принадлежностями.

Также Акопян потребовал компенсацию за моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Суд первой инстанции отказал ему в удовлетворении иска, но Пермский краевой суд отменил решение и направил дело на повторное рассмотрение из-за процессуальных нарушений.

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