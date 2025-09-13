Осужденную за соучастие в убийстве адвоката Маркелова Хасис оставили в колонии

Отбывающая наказание в колонии за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Евгения Хасис осталась в колонии. Срок ее наказания в 17 лет истекает только в конце ноября. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил RT .

В субботу, 13 сентября, ряд СМИ сообщили, что Хасис вышла на свободу. Представлявшие интересы обвиняемой в суде адвокаты подтвердить эту информацию не смогли.

Евгения Хасис была сожительницей и соратницей участника Боевой организации русских националистов Никиты Тихонова. В 2009 году в центре Москвы пара застрелила адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову.

Суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению. Хасис сначала получила 18 лет.

В конце января 2022 года Верховный суд России сократил срок ее наказания на год, убрав из него обвинение в незаконном обороте оружия и использовании поддельных документов из-за истечения срока давности.

Тихонов первую часть срока отбывал наказание в колонии строгого режима «Полярная сова», в 2019 году его перевели в колонию в Мордовии.

Тогда же он дал первое интервью, где рассказал об условиях, в которых отбывает срок.