Оставившую тело ребенка в таганрогской «наливайке» мать отправили под стражу

Суд арестовал женщину, покушавшуюся на жизнь детей-близнецов в Таганроге

Жительницу Таганрога, которая избила своих полугодовалых детей и бросила их в «наливайке», заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба ростовского СК.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантке уголовного дела предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство.

По версии следствия, пьяная жительница Таганрога избила своих детей, а затем положила их в сумки-переноски и отнесла в «наливайку». Один ребенок умер, второго мальчика поместили в больницу с травмами.

Видеокамера зафиксировала, как фигурантка уголовного дела оставила избитых близнецов в магазине. Через некоторое время женщина пришла туда с отцом детей. Мужчина увидел, что его сын мертв и заплакал. Следователи подтвердили, что подсудимая находилась в состоянии алкогольного опьянения.