Оставивший пост ради СВО экс-мэр Петрозаводска стал фигурантом дела о взятке
Baza: против бывшего мэра Петрозаводска Любарского возбудили дело о взятке
Против бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского возбудили уголовное дело о получении взятки, его дом обыскивают. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Фабулу обвинения пока не раскрывают, экс-градоначальника не задерживали.
Любарский возглавлял город с 2021 по 2023 год. В июне прошлого года он объявил, что слагает полномочия и уходит добровольцем на фронт.
Перед этим он прошел курс обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе. Спустя несколько месяцев бывший мэр был ранен и, отказавшись от продления контракта, вернулся в Петрозаводск.
Ранее замглавы Владивостока Алексей Ляйфер получил 7,5 года колонии за взяточничество и подстрекательство.