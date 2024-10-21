Оставивший новорожденного в лесу россиянин пойдет под суд

Следственный комитет передал в суд уголовное дело против 19-летнего жителя Архангельска, оставившего в лесу грудного ребенка, которого ему родила 15-летняя девушка в торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следствие установило, что юноша в августе 2023 года узнал, что его девушка родила в общественном туалете ТЦ. Затем он завернул новорожденного в одежду, отвез в лесополосу и оставил, ребенок скончался.

Также парень вступал в половую связь с двумя 15-летними девушками. Одну из них он заставлял отправлять ему порнографические материалы, а также сам слал ей подобные кадры. На допросе свою вину подозреваемый признал частично.

Против молодого человека завели уголовное дело по статьям «Половое сношение с несовершеннолетними», «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего», «Расправа над малолетним» и «Незаконное изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».

В сентябре стало известно, что подросток-мигрант изнасиловал школьницу на улице в Петербурге.