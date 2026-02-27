Основателя Readovka Костылева задержали по делу о мошенничестве

Основателя Readovka Алексея Костылева задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Журналиста вызвали на допрос 25 февраля и поместили в ИВС, сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

«Алексей Костылев являлся основателем холдинга „Ридовка“. Мы ценим его вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде. Мы благодарны ему за многолетнюю совместную работу», — подчеркнули в заявлении.

Сегодня Тверской суд Москвы изберет Костылеву меру пресечения. Следствие настаивает на аресте. В холдинге подчеркнули, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов.

Издания холдинга продолжают работу, следствию предоставили всю необходимую информацию. Руководство оказывает максимальное содействие органам.

