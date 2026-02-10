Сегодня 18:50 Афера на детях: модельное агентство CMG и режиссер спорят о деньгах инвесторов Владелицу модельного агентства CMG обвинили в афере с детьми 0 0 0 Фото: соцсети Эксклюзив

Общество

Дети

Скандалы

Режиссер

Фильмы

Деньги

Владелицу детского модельного агентства Celebrity Model Group Екатерину Максимову обвинили в многомиллионном мошенничестве — инвесторы вкладывали деньги в съемки фильмов с участием детей, но киноленты так и не вышли. Потраченные средства вернуть не удалось. Подробности — в материале 360.ru.

С 2020 по 2025 год владелица агентства вместе с режиссером Александром Сюткиным собирала деньги для съемок фильмов, в которых играли несовершеннолетние. Инвесторы должны были вложить в создание картин по два миллиона рублей за ребенка, а получить на выходе — три миллиона, но своих денег не увидели. По словам пострадавших, женщина обналичила и потратила на собственные нужды более 100 миллионов рублей.

Потраченные миллионы и десятки пострадавших Екатерина, жена снимавшего фильмы режиссера, рассказала 360.ru, что владелица агентства еще в Екатеринбурге стала банкротом и кинула местных жителей с франшизами. «Она наняла моего мужа. Мой муж — режиссер, оператор, сценарист в ее фильмах. <…> Фильмы снятые есть. Монтаж есть. Она заключает договоры с инвесторами. Инвесторы — богатые родители детей, которые ходили по всей стране в ее агентство. Пострадавших — 80 человек, которые только на главных ролях, по два миллиона платили», — отметила она. По словам Екатерины, женщина нанимала детей, но оформляла все на мужа.

А с мужем вообще поступила очень красочно. Когда дело запахло жареным, она его отправила на СВО, и его там убили. <…> Но организатор она. Общались только с ней. Наличку принимала она, деньги снимала она. И все об этом прекрасно знают. У кого-то переписки с ней, потому что она генеральный директор модельного агентства. <…> Там просто зомбилэнд.

Отработанная схема Сама Екатерина утверждает, что ни в чем не виновата. В комментарии 360.ru она подчеркнула, что фильмы снимала кинокомпания «Александр Сюткин Продакшн». «Моя компания, модельное агентство, существует на рынке с 2016 года. В 2020-м к нам обратился Александр Сюткин. Сказал, что снимает фильмы, а у нас есть дети, которым ему нужны. Чтобы дети снимались в фильмах, нужно, чтобы родители внесли инвестиционный взнос, который после проката возвращается обратно. Денежные средства поступали на ООО „Александр Сюткин“», — отметила она.

Фото: соцсети

По словам собеседницы 360.ru, компания режиссера была оформлена на жену, из-за их ссоры он попросил переводить деньги на модельное агентство.

Когда деньги поступали на ИП мужа, отправлялись непосредственно режиссеру на его личную карту. Выписки все на руках. <…> В один прекрасный момент, после того как погиб мой муж на СВО, режиссер сказал: «Я продолжать работу над фильмами не буду».

Екатерина подчеркнула, что по этому факту обратилась в ФСБ, полицию и прокуратуру. «У него эта схема отработана с 2013 года на территории Российской Федерации. Почему говорят, что это я взяла деньги? Для меня загадка. Потому что, наверное, с меня можно взять, а с него нечего», — рассказала она.

Фото: РИА «Новости»

«Мат-перемат, оскорбления и унижения» Инвестор-пострадавшая Танзиля рассказала, что в съемках фильмов участвовали дети со всей России. «Они берут детей, мы платим два миллиона инвестиций, возврат будет три миллиона, все деньги идут на съемки: там будет личный коуч актерского мастерства, подбирается одежда, делается грим», — объяснила она 360.ru. По ее мнению, организаторы съемок потратили выделенные на ленту суммы на личные нужды. Когда Танзиля попросила показать движение средств, ее начали унижать и оскорблять.

Там мат-перемат, оскорбления, унижения. <…>» Вложила 7,5 миллиона рублей. Фильмы сняты, но не выпущены, деньги не возвращены. Дети трудились по восемь часов, ездили на съемки по всей стране, а теперь над ними смеются в школе. Это мошенничество в особо крупном размере.

Режиссера фильмов выставили наркоманом и педофилом, добавила пострадавшая. «Но не было такого вообще. <…> Хорошая идея была, но плохо то, что они на инвесторские деньги жили. Нельзя на деньги инвестора свои потребности удовлетворять. Так не работает. Бизнес так не идет», — возмутилась она.

Родители собрали около 130 миллионов на съемки. «Режиссер, оказывается, сам подал жалобу. Его, видимо, инвесторы до такой степени замучили, родители. Они же говорят всем, что Саша не отдает им фильм. А он сказал, что они не пришли забирать», — поделилась Танзиля. Она выразила надежду, что огласка поможет разобраться в ситуации.