Основателя Readovka арестовали до 25 апреля
Суд отправил основателя Readovka Алексея Костылева под арест до 25 апреля
Тверской суд Москвы вынес решение об аресте основателя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его отправили под стражу до 25 апреля, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля 2026 года в отношении Костылева Алексея Леонидовича, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере», — подчеркнули в инстанции.
По предварительным данным, Костылев замешан в хищении миллиарда рублей у Минобороны. Официально эти данные пока не подтверждали. О задержании основателя Readovka стало известно 27 февраля.