Основателя Readovka арестовали до 25 апреля

Тверской суд Москвы вынес решение об аресте основателя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его отправили под стражу до 25 апреля, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля 2026 года в отношении Костылева Алексея Леонидовича, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере», — подчеркнули в инстанции.

По предварительным данным, Костылев замешан в хищении миллиарда рублей у Минобороны. Официально эти данные пока не подтверждали. О задержании основателя Readovka стало известно 27 февраля.