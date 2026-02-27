Основателя Readovka обвинили в хищении миллиарда рублей у Минобороны
Задержанного основателя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева обвинили в хищении миллиарда рублей у Министерства обороны. Об этом сообщило РИА «Новости».
Кроме того, Костылев не выполнил некие обязательства по государственным контрактам. Подробности пока не приводятся. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Задержали медиаменеджера сегодня. Изначально сообщалось, что его обвиняют в мошенничестве.
В самом холдинге сообщили, что нынешнее руководство помогает следствию, однако подчеркнули, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и работой телеграм-каналов. Также пресс-служба холдинга поблагодарила Костылева за многолетнюю совместную работу и вклад в формирование патриотической повестки.