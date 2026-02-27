Основателя Readovka обвинили в хищении миллиарда рублей у Минобороны

Задержанного основателя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева обвинили в хищении миллиарда рублей у Министерства обороны. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Кроме того, Костылев не выполнил некие обязательства по государственным контрактам. Подробности пока не приводятся. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Задержали медиаменеджера сегодня. Изначально сообщалось, что его обвиняют в мошенничестве.

В самом холдинге сообщили, что нынешнее руководство помогает следствию, однако подчеркнули, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и работой телеграм-каналов. Также пресс-служба холдинга поблагодарила Костылева за многолетнюю совместную работу и вклад в формирование патриотической повестки.