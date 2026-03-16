Основателя бренда Moulin Villa объявили в международный розыск

Основателя бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa Илью Петрова объявили в международный розыск после его побега из-под домашнего ареста. Об этом сообщил ТАСС .

Против предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Петров находился под домашним арестом, но пропустил последнее судебное заседание.

Ранее в международный розыск объявили Сергея Санникова — участника крупной финансовой пирамиды. Его экстрадировали в Россию из ОАЭ. Мужчину обвинили в участии в преступном сообществе, мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества.

По версии следствия, преступная группа под видом бренда предлагала пайщикам новое жилье или получение дохода в размере до 30% от инвестирования. Таким образом аферисты похитили более 230 миллионов рублей.