Участника финансовой пирамиды экстрадируют из ОАЭ по запросу Генпрокуратуры

По запросу России из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадируют одного из участников крупной финансовой пирамиды. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Сергея Санникова вышлют на родину для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе, мошенничество и организацию деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества.

Следствие считает, что Санников был вовлечен в состав преступной группы, создавшей финансовую пирамиду. С мая 2014-го по февраль 2022 года соучастники открыли сеть офисов под брендом «Лайф из Гуд», где предлагали пайщикам новое жилье или получение дохода в размере до 30 % от инвестирования в деятельность компании. Полученные от вкладчиков деньги злоумышленники похищали, ущерб от их деятельности превысил 230 миллионов рублей.

С марта 2016-го по февраль 2022 года члены сообщества вовлекли в деятельность финансовой пирамиды более 18 тысяч человек, вложивших в жилищный кооператив свыше 15 миллиардов рублей. Из них два миллиарда организаторы преступной схемы присвоили.

Санников скрылся от следствия, ему заочно арестовали. По поручению Генпрокуратуры мужчину объявили в международный розыск. Запрос о выдаче направили после задержания Санникова на территории ОАЭ, запрос надзорного ведомства удовлетворили.

Россиянина доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД.