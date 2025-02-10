Основателя бренда «Хортиця» Черняка объявили в международный розыск

Владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка объявили в международный розыск. Об этом сообщил ТАСС .

Журналисты ознакомились с материалами дела бизнесмена, согласно которым, Черняк спонсировал ВСУ и националистов за счет российского бизнеса. На поддержку ушло 1,3 миллиарда рублей.

«Черняку заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Вынесено постановление об объявлении его в международный розыск», — уточнил источник агентства.

Сейчас предприниматель находится за рубежом. Его заочно арестовали на два месяца.

Предприятия, которыми владеет Черняк, производят настойки, вина, вермуты, слабоалкогольные напитки, а также водки «Хортиця», «Мороша» и «Первак».