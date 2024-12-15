Владелец Global Spirits отправил ВСУ 1,3 млрд рублей
Владелец алкогольного холдинга Global Spirits выделил 1,3 миллиарда рублей на поддержку Вооруженных сил Украины из средств, полученных от российского бизнеса. Об этом рассказал ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
«Этим летом в отношении номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 млрд рублей за счет полученной от экономической деятельности на территории РФ прибыли», — сообщил он.
Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Черняка, владельца компании-производителя. Его обвиняют в том, что он переводил деньги украинской армии для поддержки террористической деятельности в России.
В июне 2023 года Черняк приобрел и поставил украинским военным товары, которые используются в боевых действиях. В рамках расследования уголовного дела были задержаны двое доверенных лиц предпринимателя.
Евгений Черняк — предприниматель из Украины, который возглавляет наблюдательный совет одного из крупнейших в Европе холдингов — Global Spirits. В его собственности находятся различные предприятия, занимающиеся производством настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок «Хортиця», «Мороша» и «Первак».
Global Spirits также владеет ликеро-водочным заводом «Хортица» и Одесским коньячным заводом.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинское командование стало поощрять отличившихся на Харьковском направлении боевиков нетрадиционным способом: для них устраивают банкеты и вызывают проституток. В районе украинских позиций, расположенных около Волчанска, неоднократно видели женщин в гражданской одежде. Кроме того, после штурмов в пункты временной дислокации привозили ящики с алкоголем.