Владелец алкогольного холдинга Global Spirits выделил 1,3 миллиарда рублей на поддержку Вооруженных сил Украины из средств, полученных от российского бизнеса. Об этом рассказал ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«Этим летом в отношении номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 млрд рублей за счет полученной от экономической деятельности на территории РФ прибыли», — сообщил он.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Черняка, владельца компании-производителя. Его обвиняют в том, что он переводил деньги украинской армии для поддержки террористической деятельности в России.

В июне 2023 года Черняк приобрел и поставил украинским военным товары, которые используются в боевых действиях. В рамках расследования уголовного дела были задержаны двое доверенных лиц предпринимателя.

Евгений Черняк — предприниматель из Украины, который возглавляет наблюдательный совет одного из крупнейших в Европе холдингов — Global Spirits. В его собственности находятся различные предприятия, занимающиеся производством настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок «Хортиця», «Мороша» и «Первак».

Global Spirits также владеет ликеро-водочным заводом «Хортица» и Одесским коньячным заводом.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинское командование стало поощрять отличившихся на Харьковском направлении боевиков нетрадиционным способом: для них устраивают банкеты и вызывают проституток. В районе украинских позиций, расположенных около Волчанска, неоднократно видели женщин в гражданской одежде. Кроме того, после штурмов в пункты временной дислокации привозили ящики с алкоголем.