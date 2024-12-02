Основатель Hydra получил пожизненный срок

В Подмосковье основателя даркнет-площадки Hydra приговорили к пожизненной тюрьме, а его 15 соучастников к срокам от восьми до 23 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным правоохранителей, с 2015 по 2018 годы организованное преступное сообщество (ОПС) работало в разных регионах России и Белоруссии. Деятельность подсудимых заключалась в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ. Участники ОПС общались в интернете, наркотики распространяли через тайники-закладки.

Запрещенку подсудимые хранили в квартирах, гаражах, машинах и домах, приспособленных под лаборатории для производства наркотиков. Из всех этих мест правоохранители изъяли почти тонну психотропных веществ.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области приговорил организатора преступного сообщества Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы, со штрафом в размере четырех миллионов рублей», — заявили в пресс-службе.

Соучастники Моисеева получили сроки от восьми до 23 лет лишения свободы со штрафами на общую сумму 16 миллионов рублей. Отбывать наказания фигуранты будут в колониях особого и строгого режимов. Также в доход государства конфисковали недвижимость обвиняемых.

Ранее стало известно, что российские и белорусские силовики в рамках расследования преступной деятельности Hydra изъяли у участников ОПС более 350 миллионов рублей. Как рассказала представитель МВД России Ирина Волк, фигуранты вкладывали доходы в предметы роскоши и недвижимость.