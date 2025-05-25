Осквернившим флаг России грузинским артистом займутся российские следователи

Бастрыкин поручил завести дело после осквернения флага России в Грузии

Российские следователи заведут уголовное дело после надругательства над российским флагом участником песенного конкурса в Грузии. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, такое поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Там добавили, что расследованием дела и привлечением виновных к ответственности займутся сотрудники Главного следственного управления.

Публичную акцию надругательства над флагом России устроил участник музыкального фестиваля Tbilisi Open Air грузинский певец Эркеле Гецадзе. Во время выступления он бросил флаг на пол и сымитировал мочеиспускание.

С критикой грузинского артиста выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она предположила, что грузинскому исполнителю привычнее работать не мозгом, а органом, который чаще попадает под руку.