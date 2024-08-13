Оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z оставили в колонии-поселении

Суд оставил в силе приговор мужчине, оскорбившему мальчика в шапке с буквой Z

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, которого ранее осудили на три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил приговор без изменения по существу», — указали в инстанции.

В суде напомнили, что Неустроев в апреле 2023 года возле одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге «высказал угрозы» в адрес 11-летнего мальчика. Причиной агрессивного поведения стало то, что ребенок шел в шапке с символом специальной военной операции — буквой Z.

В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в грубом нарушении общественного порядка и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.