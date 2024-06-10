Екатеринбуржца осудили на три года за нападение на мальчика в шапке с буквой Z

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам лишения свободы 57-летнего мужчину, который напал на ребенка в шапке с буквой Z. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Подсудимый оскорбил мальчика из-за символа СВО на шапке. Мать ребенка обратилась в полицию. В отношении екатеринбуржца возбудили дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы.

Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал мужчину на семь тысяч рублей и прекратил преследование. Прокуратура оспорила это решение. По ее данным, пострадавший является сыном участника СВО и нападение подсудимого относится к категории средней тяжести. Штраф отменили, а дело передали в Октябрьский районный суд.

Ранее группа из семи человек избила в Екатеринбурге ветерана СВО. Мужчина заступился за друга, который пошел на «стрелку» из-за своей бывшей жены.